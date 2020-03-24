24.03.2020 - 00:01 |
70 kişilik ekip kuruldu
Pamukkale’de ise 65 yaş üzeri vatandaşların pazar alışverişi, Pamukkale Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler tarafından yapılıyor.
Başkan Avni Örki, 70 kişilik ekibin çalıştığını belirtti, “Bu zor günlerde yanınızdayız. Ayrıca gıda yardımı da yapılıyor. Erzak dağıtımı yapılan evler, temizlik ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor” dedi.
Öte yandan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan ve geçen yıl 2.5 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Pamukkale, müze ve ören yerlerinin geçici süreyle ziyarete kapatılmasının ardından boş kaldı. Bölgede birçok otelde turist olmadığı için hizmetleri durdurma kararı alındı. Esnaf da satış yapamadığı için kepenk kapattı.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.