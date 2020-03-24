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    HaberlerEge Haberleri 70 kişilik ekip kuruldu
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    24.03.2020 - 00:01 |

    70 kişilik ekip kuruldu

    Pamukkale’de ise 65 yaş üzeri vatandaşların pazar alışverişi, Pamukkale Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler tarafından yapılıyor.

    70 kişilik ekip kuruldu

    Başkan Avni Örki, 70 kişilik ekibin çalıştığını belirtti, “Bu zor günlerde yanınızdayız. Ayrıca gıda yardımı da yapılıyor. Erzak dağıtımı yapılan evler, temizlik ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor” dedi.

    Öte yandan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan ve geçen yıl 2.5 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Pamukkale, müze ve ören yerlerinin geçici süreyle ziyarete kapatılmasının ardından boş kaldı. Bölgede birçok otelde turist olmadığı için hizmetleri durdurma kararı alındı. Esnaf da satış yapamadığı için kepenk kapattı.

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