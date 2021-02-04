700 kişiye iş sağladı

Kuşadası Belediyesi, iş arayan vatandaşa umut olacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle kurulan ‘İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası, pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında 700 kişiye iş imkânı sağladı. Başta turizm sektörü olmak üzere, çeşitli alanlarda istihdam edilen vatandaşlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Hizmet noktası personeli, 2020’de 5 bin kişiyle yüz yüze görüşme yaptı. Ayrıca, firmalarla temasa geçilip, hangi özelliklerde personel aradıklarını belirledi. Elde edilen bilgiler, özel olarak oluşturulan bir sisteme kaydedildi. İş arayanlar ile işverenler arasında bu sistem üzerinden köprü kuruldu. İşsizlik sorununa çözüm bulmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası Sorumlusu Özgün Limoncu, “Geçen yıl, Kovid sürecine karşın, birçok kişiye iş imkânı sağladık” diye konuştu.

Kadıkalesi protokolü

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kadıkalesi Kazı Başkanlığı arasında ‘Ortak Hizmet Protokolü’ imzalandı. Buna göre Belediye, kazı çalışmalarına yaptığı ayni yardımları sürdürecek. İmza törenine, Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve 2001 yılından 2020 yılı sonuna kadar Kadıkalesi Kazı Başkanlığı görevini üstlenen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Mercangöz katıldı. Ömer Günel, “Kadıkalesi-Anaia Höyüğü, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’nden sonra bölgemizdeki inanç turizminin yeni adresi olmaya aday” dedi.