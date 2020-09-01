70’LİK DELİKANLI

Ayvalık’ın turistik Altınova Mahallesi’nde yaşayan maratoncu Hasan Parlas (70), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için 13 kilometre koştu. Katıldığı ulusal ve uluslararası maratonlara 100’den fazla madalya sığdırmanın mutluluğunu yaşayan Orman Müdürlüğü’nden emekli Parlas, Altınova’dan Ayvalık’a kadar 13 kilometre koştu. Parlas, “Özellikle Atatürk koşuları, Cumhuriyet Bayramı ve böyle özel günlerde koşulara katılmak istiyorum. Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyete uzanan yolda tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.



