71 binada inşaat başladı

İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kent genelinde 930 personel tarafından 215 bin binada gerçekleştirilen hasar tespit çalışması tamamlandı. Bayraklı’daki 7 alanda, toplam 71 bina için TOKİ tarafından yapım ihalesi gerçekleştirildi. Zemin artı 5 kat olması planlanan yaklaşık 1500 konut için temel ve zemin iyileştirme çalışmasına başlandı. Bu yıl içinde tamamlanması öngörülen binaların temellerinin önümüzdeki hafta atılması bekleniyor. İlçede, 133 ağır hasarlı bina daha yıkılacak.