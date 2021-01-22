BİST1.5520.00EURO8.980.16USD7.370.11ALTIN443.00-0.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 71 binada inşaat başladı
    ABONE OL
    22.01.2021 - 07:00 |

    71 binada inşaat başladı

    İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı.

    71 binada inşaat başladı

    İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kent genelinde 930 personel tarafından 215 bin binada gerçekleştirilen hasar tespit çalışması tamamlandı. Bayraklı’daki 7 alanda, toplam 71 bina için TOKİ tarafından yapım ihalesi gerçekleştirildi. Zemin artı 5 kat olması planlanan yaklaşık 1500 konut için temel ve zemin iyileştirme çalışmasına başlandı. Bu yıl içinde tamamlanması öngörülen binaların temellerinin önümüzdeki hafta atılması bekleniyor. İlçede, 133 ağır hasarlı bina daha yıkılacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    e okul karne notları ekranı | E Okul VBS giriş ile e-karne nasıl görüntülenir?

    e okul karne notları ekranı | E Okul VBS giriş ile e-karne nasıl görüntülenir?

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    Cuma namazı kaçta 22 Ocak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    Cuma namazı kaçta 22 Ocak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    Sıradaki Haber