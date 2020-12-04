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    HaberlerEge Haberleri 75 tablet daha
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    04.12.2020 - 07:00 |

    75 tablet daha

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in uzaktan eğitim alan ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanyaya hayırseverler destek vermeye devam ediyor.

    75 tablet daha

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in uzaktan eğitim alan ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanyaya hayırseverler destek vermeye devam ediyor. Kampanya kapsamında toplanan 75 tablet daha çocuklara hediye edildi. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birisini sergilediklerine dikkat çeken Başkan Günel, “Her koşulda halkımızın yanında olmak için çalışıyoruz” dedi.

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