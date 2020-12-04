Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in uzaktan eğitim alan ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanyaya hayırseverler destek vermeye devam ediyor. Kampanya kapsamında toplanan 75 tablet daha çocuklara hediye edildi. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birisini sergilediklerine dikkat çeken Başkan Günel, “Her koşulda halkımızın yanında olmak için çalışıyoruz” dedi.