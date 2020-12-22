7500 daire dönüşecek

İZSİAD üyeleriyle online toplantıda buluşan Başkan Soyer orta hasarlı binalara ilişkin planlanan projelerini de anlattı.

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, İZSİAD üyeleriyle çevrimiçi bir araya geldi, öneri ve talepleri dinledi. Deprem sonrası çalışmalarından dolayı üyelere teşekkür eden Başkan Soyer, “Durgun sulardan iyi kaptan çıkmaz, krizlerde gördük, siz İzmir’e çok güçlü bir şekilde sahiplendiniz. Bu çok kıymetli hem tebrik hem de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Depremden sonra ortaya çıkan orta hasarlı binalar olduğunu, 7500 dairenin bu anlamda çözüm beklediğini söyleyen Soyer, “Dünya Bankası ile görüşme yaptık. Ağır hasarlı binalara devletin tanıdığı hakkı biz Dünya Bankası eliyle orta hasarlılara sunmak istiyoruz” dedi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt da yaptığı konuşmasında, “İzmir varsa biz varız, İzmir’in her zaman yanındayız” diye ifade etti.