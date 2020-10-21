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    HaberlerEge Haberleri 78 milyonluk  bütçe
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    21.10.2020 - 00:05 |

    78 milyonluk  bütçe

    Konak Belediye Meclisi 520 milyon liralık 2021 yılı bütçesini oy çokluğu ile kabul etti.

    78 milyonluk  bütçe

    Bütçe çalışmalarında şeffaflığı esas aldıklarını vurgulayan Başkan Abdül Batur, “Belediyecilik şeffaflık gerektirir. Biz yaptığımız çalışmalardan eminiz. Vatandaşa verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Belediyeler para biriktirme değil hizmet etme yeridir” dedi. Yaşanan pandemi sürecine rağmen seçim vaatlerinin yüzde 65’ini göreve geldikleri ilk 500 gün içerisinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Batur, şöyle konuştu:

    “Bu bütçeyi Konak’ta sosyal yaşamı şahlandıracak projeler ile tarihi dokuyu ortaya çıkaran restorasyon çalışmalarına harcayacağız. Sosyal, kültürel, sportif yardım ve hizmetlere 17 milyon 570 bin lira bütçe ayrıldı. Okulları da unutulmadık, 1 buçuk milyonluk yardım bütçesi ayırdık.”

     

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