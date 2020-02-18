7’den 77’ye cirit sevdası

Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve haftalardır Kalfa Cirit Sahası’nda devam eden 5. Geleneksel Cirit Turnuvası final müsabakaları hafta sonu gerçekleştirildi. Final müsabakalarını izlemeye, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ile Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanı Dr. Hakan Kazancı, Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Yalçın ile Hikmet Kahraman, Belediye Meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ve çok sayıda cirit sever katıldı. Çekişmeli mücadelelerin yaşandığı turnuvada cumartesi günü yarı final, pazar günü ise final maçları oynandı. Heyecanlı dakikalarının yaşandığı turnuvada final maçları Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü ile Akse Atlı Cirit Spor Kulübü arasında gerçekleşti. Kazananlara kupa takdim edildiği turnuvanın bu yıl ki kazananı Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü oldu. Müsabakanın kazananlarına ödülleri, Vali Kocabıyık, Başkan Mehmet Çakın ve Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanı Dr. Hakan Kazancı takdim etti.