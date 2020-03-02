8 Mart’ta Ata’nın huzuruna çıkacaklar

Gaziemir Belediyesi’nin mart ayı etkinlik takvimi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan programlar başta olmak üzere dolu dolu geliyor.

Gaziemir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler hazırladı. Cumhuriyet Semt Evleri’ndeki kurslara katılan kadınlar, Anıtkabir’i ziyaret edecek. 10 otobüsle düzenlenecek geziye 500 kadının katılması planlanıyor. İki haftaya yayılan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın temalı söyleşi ve paneller düzenlenecek. Gaziemir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenecek paneller, saat 15.30’da başlayacak. 8 Mart günü, Gaziemir Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi birlikteliğinde basın açıklaması ve dans gösterisi yapılacak. Aynı gün Gaziemir Belediyesi Kadın Tiyatrosu oyuncuları ‘Kadın Ne İster’ isimli oyunlarını sahneleyecek. Sanat Eli Resim Atölyesi Kadınlar Grubu’nun yaptığı resimler, Dünya Kadınlar Günü Özel Sergisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Başkan Halil Arda, “Herkes etkinliklerimize davetli” dedi.