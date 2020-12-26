8 milyon dijital kaynak

Türkiye’nin en donanımlı kütüphanelerinden biri olan Ege Üniversitesi (EÜ) Merkez Kütüphanesi, yeni veritabanları ile öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak, “3 milyon 884 bin 555 elektronik yayın üniversitemiz erişimine açılmış olup toplam sayımız 8 milyon 870 bini geçmiştir” dedi.

Budak, Cambridge Archive Editions paketini de tarihçiler için kütüphane koleksiyonuna dahil ettiklerini, Türkiye açısından önem taşıyan bu çok özel kaynaklara elektronik ortamda erişebilen hiçbir kurum olmadığını ifade etti. Kitap meraklılarının yoğun bir şekilde faydalanabileceği DeGruyter E-kitap Koleksiyonu ile JSTOR E-Kitap Koleksiyonu da kütüphane sistemine dahil edildi.