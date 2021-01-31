8 santimetreden bypass

Kent Hastanesi’nde Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından göğsünde açılan 8 santimlik kesiden ameliyatı gerçekleştirilen Usta, “Sanki ameliyat olmamış gibiyim” dedi. Narin de, “Özel cihazlar gerekiyor. Hastanenin bu konuda yatırım yapması gerek. Ayrıca hekimin de deneyimli olması gerekli çünkü klasik yöntemden daha uzun sürüyor” diye konuştu.