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    HaberlerEge Haberleri 8 santimetreden bypass
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    31.01.2021 - 00:02 |

    8 santimetreden bypass

    Bypass kararı alınan, ancak göğüs kemiği kesileceği için ameliyattan kaçan iş adamı Murat Usta (47), hayatını tehdit eden sorundan dünyada az sayıda merkezde yapılan meme altı bypass yöntemiyle kurtuldu.

    8 santimetreden bypass

    Kent Hastanesi’nde Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından göğsünde açılan 8 santimlik kesiden ameliyatı gerçekleştirilen Usta, “Sanki ameliyat olmamış gibiyim” dedi. Narin de, “Özel cihazlar gerekiyor. Hastanenin bu konuda yatırım yapması gerek. Ayrıca hekimin de deneyimli olması gerekli çünkü klasik yöntemden daha uzun sürüyor” diye konuştu.

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