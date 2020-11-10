82. yıla anma programı...

Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından bugün saat 16.00’da canlı olarak yayınlanacak programda; Büyük Önder’in yaşamı, mücadeleleri ve gerçekleştirdikleri konuşulacak. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık’ın konuk olacağı programı izlemeye herkesi davet eden Başkan Cemil Tugay, “Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anacağız” dedi.