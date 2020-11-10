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    HaberlerEge Haberleri 82. yıla anma programı...
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    10.11.2020 - 00:03 |

    82. yıla anma programı...

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yılında Karşıyaka’da özel bir programla anılacak.

    82. yıla anma programı...

    Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından bugün saat 16.00’da canlı olarak yayınlanacak programda; Büyük Önder’in yaşamı, mücadeleleri ve gerçekleştirdikleri konuşulacak. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık’ın konuk olacağı programı izlemeye herkesi davet eden Başkan Cemil Tugay, “Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anacağız” dedi.

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