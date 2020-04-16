82’lik Bekir Karakaya koronavirüsü yendi

Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Karakaya, “Allah devletimizden, sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, eksikliğini göstermesin” dedi. Başhekim Ali Osman Çağlayan da, “Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil” diye konuştu. l SERKAN ÖZDEMİR DHA