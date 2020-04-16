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    HaberlerEge Haberleri 82’lik Bekir Karakaya koronavirüsü yendi
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    16.04.2020 - 00:02 |

    82’lik Bekir Karakaya koronavirüsü yendi

    Manisa’nın Soma ilçesindeki devlet hastanesinde, koronavirüs teşhisiyle 12 gündür tedavi altında tutulan 82 yaşındaki Bekir Karakaya, sağlığına kavuştu.

    82’lik Bekir Karakaya koronavirüsü yendi

    Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Karakaya, “Allah devletimizden, sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, eksikliğini göstermesin” dedi. Başhekim Ali Osman Çağlayan da, “Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil” diye konuştu. l SERKAN ÖZDEMİR DHA

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