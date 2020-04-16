16.04.2020 - 00:02 |
82’lik Bekir Karakaya koronavirüsü yendi
Manisa’nın Soma ilçesindeki devlet hastanesinde, koronavirüs teşhisiyle 12 gündür tedavi altında tutulan 82 yaşındaki Bekir Karakaya, sağlığına kavuştu.
Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Karakaya, “Allah devletimizden, sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, eksikliğini göstermesin” dedi. Başhekim Ali Osman Çağlayan da, “Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil” diye konuştu. l SERKAN ÖZDEMİR DHA
Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.