85 yaşında virüsü yenmeyi başardı!

Gencer, komşularınca binanın girişinde alkışlarla karşılandı. Gencer, “Hastaneye ilk gittiğimizde testlerim temiz çıkmıştı ancak sonra rahatsızlığım giderek arttı. Hayatımda ilk kez hastanede yattım. Toplam 19 gün yoğun bakımda kaldım ve bu sürede bana çocuk gibi baktılar. Koronavirüsü ben yendim, herkes kendisini korusun” dedi. Gencer’i apartmanın girişinde karşılayan komşu Serpil Kaya da, Cemil Amca’yı çok sevdiklerini ve hastalığı yendiğini duyunca da çok mutlu olduklarını vurguladı. l AA