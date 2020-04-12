BİST96.4710,66EURO7,35 0,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 85 yaşında virüsü yenmeyi başardı!
    ABONE OL
    12.04.2020 - 00:03 |

    85 yaşında virüsü yenmeyi başardı!

    Yeni tip koronavirüsü yenen İzmirli 85 yaşındaki Cemil Doğan Gencer, 19 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi.

    85 yaşında virüsü yenmeyi başardı!

    Gencer, komşularınca binanın girişinde alkışlarla karşılandı. Gencer, “Hastaneye ilk gittiğimizde testlerim temiz çıkmıştı ancak sonra rahatsızlığım giderek arttı. Hayatımda ilk kez hastanede yattım. Toplam 19 gün yoğun bakımda kaldım ve bu sürede bana çocuk gibi baktılar. Koronavirüsü ben yendim, herkes kendisini korusun” dedi. Gencer’i apartmanın girişinde karşılayan komşu Serpil Kaya da, Cemil Amca’yı çok sevdiklerini ve hastalığı yendiğini duyunca da çok mutlu olduklarını vurguladı. l AA

    Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
    daha fazla video için
    İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

    Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

    Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

    The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?

    The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?

    Sıradaki Haber