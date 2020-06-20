866 milyon dolar kazandırdı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre, en fazla kuru incir ihracatı 30 milyon 381 bin dolarla Almanya’ya gerçekleşti. Kuru kayısı ihracatında ise ilk sırada 32 milyon dolarla ABD yer aldı. Çekirdeksiz kuru üzümde de ihracat 421 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında liderliğini yıllardır sürdüren İngiltere’ye ihracat 121 milyon dolar olarak gerçekleşti. l AA