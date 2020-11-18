88 ülke buluştu

18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde bugün başlıyor. İş dünyasının kalbinin atacağı fuarın bu yıl ilk kez ‘hibrit fuar’ deneyimi sunacağını söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla pandemi başladıktan sonra yapılan en büyük fuar olacak. Salgın nedeniyle gelemeyenler için de ‘hibrit fuar’ deneyimi sunacağız. Fiziksel olarak birçok sektörden 200’den fazla firma fuara katılacak olup, buna entegre olarak sanal fuar da, 10 gün boyunca devam edecek” dedi.



1 milyon konuk



18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı’nın, üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacağını, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda, ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlandığını ve 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılmasının hedeflendiğini ifade eden Saygılı, “Fuarda online ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşmasının bekliyoruz. Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyetinin katılacağı pek çok organizasyon olacak” diye konuştu.

Ayrıca MÜSİAD Expo’da dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı 24. Uluslararası İş Forumu- International Business Forum (IBF) toplantılarında “Virüs Ekonomisi: Yeni Dünyada Ayakta Kalmak ve Gelişmek” konusuyla önemli bir gündemi ele alacak” dedi.