9/8’lik sergi!

Ayvalıklı ressam Arif Buz’un, Romanların yaşamından kesitlere yer verdiği serginin açılışı canlı müzik eşliğinde yapıldı.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, önceki akşam ilginç bir sergiye ev sahipliği yaptı. Eğitim almadan kişisel girişimleri ile resim tekniğini öğrenerek kendi tarzını oluşturan ressam Arif Buz’un, Romanların renkli yaşamından kesitlerin yer aldığı kişisel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin adı 9/8 olunca, açılış da canlı müzik eşliğinde 9/8’lik coşkuyla yapıldı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu’nun yanı sıra çok sayıda sanatsever de katıldı. Renkli serginin, 28 Ağustos’a kadar açık kalacağı belirtildi.