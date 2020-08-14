14.08.2020 - 00:04 |
9/8’lik sergi!
Ayvalıklı ressam Arif Buz’un, Romanların yaşamından kesitlere yer verdiği serginin açılışı canlı müzik eşliğinde yapıldı.
Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, önceki akşam ilginç bir sergiye ev sahipliği yaptı. Eğitim almadan kişisel girişimleri ile resim tekniğini öğrenerek kendi tarzını oluşturan ressam Arif Buz’un, Romanların renkli yaşamından kesitlerin yer aldığı kişisel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Serginin adı 9/8 olunca, açılış da canlı müzik eşliğinde 9/8’lik coşkuyla yapıldı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu’nun yanı sıra çok sayıda sanatsever de katıldı. Renkli serginin, 28 Ağustos’a kadar açık kalacağı belirtildi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.