9 ayda 610 bin turisti ağırladı

Kentteki turizm hareketliliği ağustosta arttı, en fazla ziyaretçi eylülde geldi. Ziyaretçilerin 288 bin 841’ini İngilizler oluşturdu. Sırasıyla Ukrayna, Rusya, Almanya ve Polonya takip etti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Türkiye’nin rakip ülkeler içinde en iyi sayılara ulaştığını söyledi, “Her kesim üzerine düşeni yaptı. Devlet elinden geldiğince turizmciyi destekledi, turizmci de mümkün olduğunca sektörü ayakta tutmaya çalıştı. Salgın sürecine göre başarılı bir yıl diyebiliriz” dedi. l AA