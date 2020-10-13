85,74BİST1.1781.09EURO9.330.05USD7.890.02ALTIN487.46-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 9 ayda 610 bin turisti ağırladı
    ABONE OL
    13.10.2020 - 00:03 |

    9 ayda 610 bin turisti ağırladı

    Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezleri, yılın ilk 9 ayında 610 bin 517 turisti ağırladı.

    9 ayda 610 bin turisti ağırladı

    Kentteki turizm hareketliliği ağustosta arttı, en fazla ziyaretçi eylülde geldi. Ziyaretçilerin 288 bin 841’ini İngilizler oluşturdu. Sırasıyla Ukrayna, Rusya, Almanya ve Polonya takip etti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Türkiye’nin rakip ülkeler içinde en iyi sayılara ulaştığını söyledi, “Her kesim üzerine düşeni yaptı. Devlet elinden geldiğince turizmciyi destekledi, turizmci de mümkün olduğunca sektörü ayakta tutmaya çalıştı. Salgın sürecine göre başarılı bir yıl diyebiliriz” dedi. l AA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Define avcıları suçüstü yakalandı

    Define avcıları suçüstü yakalandı

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

    Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

    Sıradaki Haber