9 Eylül’e kadar barışı çizecekler

Atatürk’ün sözünden yola çıkarak 9 Eylül ruhunun resmedilmesini hedefleyen yarışmaya başvurular 9 Eylül’e kadar sürecek. Suluboya, likit suluboya, lavi teknikleriyle katılım sağlanabilecek olan yarışma; çocuklar, gençler ve yetişkinler olarak üç kategoride düzenlenecek. www.izelman.com.tr