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    HaberlerEge Haberleri 9 Eylül’e kadar barışı çizecekler
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    28.08.2020 - 00:01 |

    9 Eylül’e kadar barışı çizecekler

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümüne özel olarak ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ konulu bir resim yarışması düzenliyor.

    9 Eylül’e kadar barışı çizecekler

    Atatürk’ün sözünden yola çıkarak 9 Eylül ruhunun resmedilmesini hedefleyen yarışmaya başvurular 9 Eylül’e kadar sürecek. Suluboya, likit suluboya, lavi teknikleriyle katılım sağlanabilecek olan yarışma; çocuklar, gençler ve yetişkinler olarak üç kategoride düzenlenecek. www.izelman.com.tr

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