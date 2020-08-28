28.08.2020 - 00:01 |
9 Eylül’e kadar barışı çizecekler
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümüne özel olarak ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ konulu bir resim yarışması düzenliyor.
Atatürk’ün sözünden yola çıkarak 9 Eylül ruhunun resmedilmesini hedefleyen yarışmaya başvurular 9 Eylül’e kadar sürecek. Suluboya, likit suluboya, lavi teknikleriyle katılım sağlanabilecek olan yarışma; çocuklar, gençler ve yetişkinler olarak üç kategoride düzenlenecek. www.izelman.com.tr