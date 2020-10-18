9 ilçeye otobüs

Siyasi parti farkı gözetmeden Malatya’nın Arapgir’li ile Arguvan, Balıkesir’in Edremit, Kahramanmaraş’ın Nurhak, Tunceli’nin Ovacık ve Pertek, Giresun’un Piraziz, Kütahya’nın Simav ve Konya’nın Tuzlukçu ilçelerine birer otobüs hibe etti. Tuzlukçu’ya hibe edilen araç ise kütüphane ve kreşe dönüştürüldü. Tuzlukçu Başkanı Nurettin Akbuğa, “15 mahalleye 15 kütüphane açma şansımız yoktu” dedi.