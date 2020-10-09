9 saatlik tur

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe turları kapsamında Aliağa’yı ziyaret etti, sırasıyla; İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Planlanan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Başkan Acar, Vali Köşger’e günün anısına el imalatı camdan özel üretilen Zafer Miğferi, Aliağa Kent Kitaplığı seti ve ilçenin yöresel ürünlerini hediye etti.

Mavi bayraklı Ağapark Plaj ve Sosyal Yaşam Alanı ile Aliağa Polis Kampı’nda incelemelerde bulunan Vali Köşger, ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan’dan bilgi aldı, ardından gemi söküm ve SOCAR Türkiye tesislerini ziyaret etti. Vali Köşger’in son durağı ise Nemport Liman İşletmeleri oldu.