‘90 bin 813 bina incelendi’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de meydana gelen depremin ardından 90 bin 813 bina ve 484 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yaptıklarını bildirdi. Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili olarak twitter hesabından bilgi veren Bakan Kurum, “Yarın bitireceğimiz çalışmalarımız için sahada 1700 uzmanımız titizlikle incelemelerini sürdürüyor” dedi.

Bakan Kurum’un açıkladığı rakamlara göre, acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık bina sayısı 384 olarak belirlendi. Orta hasarlı bina sayısı 483, az hasarlı bina sayısı da 4 bin 187 olarak tespit edildi.

4 bin 481 ağır hasar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespiti yapılan bağımsız bölümlere ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“Acil ve yıkılacak bina sayımız yaklaşık 4 bin 500. Tespiti yapılan bağımsız bölüm sayısı 484 bin.”

Bakan Murat Kurum başkanlığında, İzmir’deki deprem sonrası yürütülen çalışmaların ele alındığı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. İzmir Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Koordinasyon Merkezi’ndeki, basına kapalı toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilgili bürokratlar katıldı. Bakan Kurum, İzmir'de yaraları sarmak için çaba gösterdiklerini, tüm olanakların seferber edildiğini kaydetti. -AA