90 bin ‘usta öğretici’ destek bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyi rahatlatacak bir paket açıklamasının ardından işveren kesimin rahat bir nefes almasına sebep olsa da birçok sektörde virüsün yarattığı sorunlar büyümeye devam ediyor. Son olarak Halk Eğitim Merkezleri’nde çalışan 90 bine yakın usta öğretici, okulların zorunlu tatile girmesinden dolayı kurslarına ara verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, ‘Kimseyi mağdur etmeyeceğiz’ açıklamasının ardından usta öğreticiler, sosyal medya üzerinden destek istedi. Eğitimciler, “Ortada kaldık. Bu kriz döneminde ücret alamayacağız, zor günler bizi bekliyor. Başta Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere, tüm bakanlıklarımızdan destek bekliyoruz” dedi.