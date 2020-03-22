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    HaberlerEge Haberleri 90 bin ‘usta öğretici’ destek bekliyor
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    22.03.2020 - 00:00 |

    90 bin ‘usta öğretici’ destek bekliyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyi rahatlatacak bir paket açıklamasının ardından işveren kesimin rahat bir nefes almasına sebep olsa da birçok sektörde virüsün yarattığı sorunlar büyümeye devam ediyor.  Son olarak Halk Eğitim Merkezleri’nde çalışan 90 bine yakın usta öğretici, okulların zorunlu tatile girmesinden dolayı kurslarına ara verdi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, ‘Kimseyi mağdur etmeyeceğiz’ açıklamasının ardından usta öğreticiler, sosyal medya üzerinden destek istedi. Eğitimciler, “Ortada kaldık. Bu kriz döneminde ücret alamayacağız, zor günler bizi bekliyor. Başta Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere, tüm bakanlıklarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

    Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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