90 minik ve ailesi yalnız bırakılmıyor

Yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor, anne ve bebeğin ilk bakım gereksinimleri armağan ediliyor. Bugüne kadar 90 aileye ulaştıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, “Vatandaşın en özel gününde yanlarında olmaktan çok mutluyuz. Yeni doğum yapan anneleri kutluyoruz, aramıza katılan bebeklere minik hediyelerimizle ‘Hoşgeldin’ diye sesleniyoruz” ifadesini kullandı.