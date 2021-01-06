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    HaberlerEge Haberleri 90 minik ve ailesi yalnız bırakılmıyor
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    06.01.2021 - 00:03 |

    90 minik ve ailesi yalnız bırakılmıyor

    Ayvalık Belediyesi’nin başlattığı ‘Hoşgeldin Bebek’ projesi, devam ediyor.

    90 minik ve ailesi yalnız bırakılmıyor

    Yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor, anne ve bebeğin ilk bakım gereksinimleri armağan ediliyor. Bugüne kadar 90 aileye ulaştıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, “Vatandaşın en özel gününde yanlarında olmaktan çok mutluyuz. Yeni doğum yapan anneleri kutluyoruz, aramıza katılan bebeklere minik hediyelerimizle ‘Hoşgeldin’ diye sesleniyoruz” ifadesini kullandı.

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