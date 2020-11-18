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    HaberlerEge Haberleri 92 camide hasar meydana geldi
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    18.11.2020 - 00:03 |

    92 camide hasar meydana geldi

    92 camide hasar meydana geldi

    İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan deprem 92 camide hasara neden oldu. İzmir’in en büyük ve en görkemli yapılarından, 1597-1598 yıllarında inşa edilen Kemeraltı Çarşısı’ndaki tarihi Hisar Camisi ile Kemeraltı, İki Çeşmelik, Kestane ve Esnaf Şeyh camileri tedbir amaçlı ibadete kapatıldı. Yapılacak detaylı incelemelerin ardından hasar gören tarihi camilerin güçlendirme, onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılacağı belirtildi. - AA

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