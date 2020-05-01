01.05.2020 - 00:03 |
92 yaşında düşmanı yendi
Alaşehir Devlet Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Nurettin Durak (92), sağlığına kavuştu, taburcu oldu.
Aynı hastanede koronavirüs tedavisi gören Hatice Aktürk (46) de iyileşti. Kendisi gibi koronavirüs tespit edilen torunu Fırat Durak’ın (23) da 13 Nisan’da taburcu olduğunu söyleyen Durak, “18 günlük tedavi sonrası ben de sağlıma kavuştum. Doktorlarımızdan ve hastane çalışanlarından Allah razı olsun. Bana çok iyi baktılar” dedi. Hatice Aktürk de doktorlarına teşekkür etti, “Eskisi gibi kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Vücut direncim iyi durumda” diye konuştu. l NURETTİN DOĞAN DHA
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu