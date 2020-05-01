BİST101.110-0.48EURO7.64 0.04USD6.990.05ALTIN378.26-1.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 92 yaşında düşmanı yendi
    ABONE OL
    01.05.2020 - 00:03 |

    92 yaşında düşmanı yendi

    Alaşehir Devlet Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Nurettin Durak (92), sağlığına kavuştu, taburcu oldu.

    92 yaşında düşmanı yendi

    Aynı hastanede koronavirüs tedavisi gören Hatice Aktürk (46) de iyileşti. Kendisi gibi koronavirüs tespit edilen torunu Fırat Durak’ın (23) da 13 Nisan’da taburcu olduğunu söyleyen Durak, “18 günlük tedavi sonrası ben de sağlıma kavuştum. Doktorlarımızdan ve hastane çalışanlarından Allah razı olsun. Bana çok iyi baktılar” dedi. Hatice Aktürk de doktorlarına teşekkür etti, “Eskisi gibi kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Vücut direncim iyi durumda” diye konuştu. l NURETTİN DOĞAN DHA

    Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu
    daha fazla video için
    Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi | 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Son dakika haberi | 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    30 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 654. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası! 6 bilen çıktı mı?

    30 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 654. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası! 6 bilen çıktı mı?

    Sıradaki Haber