92 yaşında düşmanı yendi

Aynı hastanede koronavirüs tedavisi gören Hatice Aktürk (46) de iyileşti. Kendisi gibi koronavirüs tespit edilen torunu Fırat Durak’ın (23) da 13 Nisan’da taburcu olduğunu söyleyen Durak, “18 günlük tedavi sonrası ben de sağlıma kavuştum. Doktorlarımızdan ve hastane çalışanlarından Allah razı olsun. Bana çok iyi baktılar” dedi. Hatice Aktürk de doktorlarına teşekkür etti, “Eskisi gibi kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Vücut direncim iyi durumda” diye konuştu. l NURETTİN DOĞAN DHA