BİST1.5520.00EURO8.990.18USD7.370.14ALTIN443.00-0.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 94 milyon euro dışsatım
    ABONE OL
    22.01.2021 - 07:00 |

    94 milyon euro dışsatım

    Kovid-19 tedbirleriyle üretime ara vermeyen Muğla, 2020’de 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yaptı.

    94 milyon euro dışsatım

    Kovid-19 tedbirleriyle üretime ara vermeyen Muğla, 2020’de 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yaptı. 94 milyon euroluk yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Geçen yıl, örtü altı domates, biber, salatalık, kabak ve patlıcan da 67 bin ton, nar ve narenciyede ise 23 bin ton ihracata gönderildi. Almanya ve Rusya başta olmak üzere ürünler; Avrupa, Arap ve Balkan ülkelerine gitti” dedi.
    Avrupa standardında
    Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili Atabey Akgün ise, “İlgili bakanlıklar üreticimize ve hallere büyük kolaylık sağladı. Artık biz üretim ve ambalaj standardı olarak İspanya’dan aşağıda değiliz. Her yıl da üzerine koyarak ilerliyoruz. 2021’de ihracatımızın daha da yükseleceğini, bunun da üreticimize ve ülkemize olumlu yansıyacağını” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    e okul karne notları ekranı | E Okul VBS giriş ile e-karne nasıl görüntülenir?

    e okul karne notları ekranı | E Okul VBS giriş ile e-karne nasıl görüntülenir?

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    Cuma namazı kaçta 22 Ocak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    Cuma namazı kaçta 22 Ocak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    Sıradaki Haber