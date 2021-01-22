94 milyon euro dışsatım

Kovid-19 tedbirleriyle üretime ara vermeyen Muğla, 2020’de 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yaptı. 94 milyon euroluk yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Geçen yıl, örtü altı domates, biber, salatalık, kabak ve patlıcan da 67 bin ton, nar ve narenciyede ise 23 bin ton ihracata gönderildi. Almanya ve Rusya başta olmak üzere ürünler; Avrupa, Arap ve Balkan ülkelerine gitti” dedi.

Avrupa standardında

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili Atabey Akgün ise, “İlgili bakanlıklar üreticimize ve hallere büyük kolaylık sağladı. Artık biz üretim ve ambalaj standardı olarak İspanya’dan aşağıda değiliz. Her yıl da üzerine koyarak ilerliyoruz. 2021’de ihracatımızın daha da yükseleceğini, bunun da üreticimize ve ülkemize olumlu yansıyacağını” diye konuştu.