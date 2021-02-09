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    HaberlerEge Haberleri 948 sel mağdurunun imdadına koştular
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    09.02.2021 - 00:05 |

    948 sel mağdurunun imdadına koştular

    948 sel mağdurunun imdadına koştular

    2 Şubat’ta İzmir’de meydana gelen rekor yağışların neden olduğu zararların karşılanmasına yönelik tespit çalışmaları sürüyor. Sel mağdurlarının maddi zararlarının karşılanması amacıyla şu ana kadar 2 bin 600 başvuru değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 948 hane ve işyeri için destek verileceğini açıkladı. Bu sayının önümüzdeki günlerde artması öngörülüyor.

    Zarar gören konutlar için 2 bin-12 bin, işyerleri için 2 bin-15 bin lira destek verilmesi yönündeki düzenleme teklifi, bugünkü Büyükşehir Meclisi’nin de gündemine getirilecek. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da sel felaketinin etkilediği Menderes’te hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanları telef olan üreticilere nakit para ve fidan desteğinde bulunulacak.

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