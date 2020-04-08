95’lik delikanlı düşmanı yendi!

Kovid-19 tedavisi gören 95 yaşındaki İsmail K. iyileşti.

İZMİR’DE koronavirüs nedeniyle Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören İsmail K. (95), hastalığı yendi. Solunum s kıntısı ve yüksek ateş belirtileriyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran İsmail K’ya koronavirüs tanısı konuldu. 13 gün boyunca tedavi gören İsmail K, virüsü yendi. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı İsmail K, hastaneden oynayarak ayrıldı. İsmail K’nın, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir pansiyona yerleştirildiği belirtildi. l GÖKÇE ADAR DHA