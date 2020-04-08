BİST92.3820,34EURO7,390,37USD6,770,16ALTIN359,50-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 95’lik delikanlı düşmanı yendi!
    ABONE OL
    08.04.2020 - 00:04 |

    95’lik delikanlı düşmanı yendi!

    95’lik delikanlı düşmanı yendi!

    Kovid-19 tedavisi gören 95 yaşındaki İsmail K. iyileşti.

    İZMİR’DE koronavirüs nedeniyle Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören İsmail K. (95), hastalığı yendi. Solunum s kıntısı ve yüksek ateş belirtileriyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran İsmail K’ya koronavirüs tanısı konuldu. 13 gün boyunca tedavi gören İsmail K, virüsü yendi. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı İsmail K, hastaneden oynayarak ayrıldı. İsmail K’nın, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir pansiyona yerleştirildiği belirtildi. l GÖKÇE ADAR DHA

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
    daha fazla video için
    Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da kim elendi? (7 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

    Survivor'da kim elendi? (7 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? Survivor Ezgi Hocaoğlu nereli, ne iş yapıyor?

    Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? Survivor Ezgi Hocaoğlu nereli, ne iş yapıyor?

    Sıradaki Haber