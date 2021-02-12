BİST1.5460.00EURO8.53-0.02USD7.030.07ALTIN412.20-0.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 97. yıl coşkusu
    ABONE OL
    12.02.2021 - 07:00 |

    97. yıl coşkusu

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 97. yıldönümü törenle kutlandı.

    97. yıl coşkusu

    Atatürk’ün ilçeye gelişinde durup Kuşadası’nı izlediği için ismi Gazibeğendi Tepesi olan noktada sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Özgür Batçıoğlu, idari ve mülki amirler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kaymakamı Yücel ve Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari’nin Atatürk heykeline çelenk koymasıyla sona erdi.
    Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, 9 Şubat’ın Kuşadası için çok önemli bir gün olduğunu belirtti, “Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel kentimizi ziyaret edişinin 97. yıldönümünü kutluyoruz. O’nun aziz hatırasını yaşatmak ve bizlere emanet ettiği bu güzel Cumhuriyet’i korumak en büyük görevimiz. Bizlere öğrettiği ilkelerden asla vazgeçmeyeceğiz. Ulu Önderimizin mirasını gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

    İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

    Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

    Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

    Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

    Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta? 12 Şubat 2021

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta? 12 Şubat 2021

    Sıradaki Haber