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    HaberlerEge Haberleri 98. yıl körfeze taşındı
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    01.09.2020 - 07:00 |

    98. yıl körfeze taşındı

    Karşıyaka Belediyesi, 30 Ağustos’ta düzenlediği ‘Kano Yarışı’yla Zafer Bayramı’nın coşkusunu İzmir Körfezi’ne taşıdı.

    98. yıl körfeze taşındı

    Karşıyaka Belediyesi, 30 Ağustos’ta düzenlediği ‘Kano Yarışı’yla Zafer Bayramı’nın coşkusunu İzmir Körfezi’ne taşıdı. Farklı yaş gruplarından 100’e yakın katılımcının kürek çektiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. 500 metrelik parkurda kürek çeken katılımcılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarış sonunda ilk 3’e kupalarını Belediye Başkanı Cemil Tugay ve meclis üyeleri verdi. Başkan Tugay, “Cumhuriyet’in vatandaşları olmak bizler için ayrı bir gurur. Atamızın izinden gitmeye, açtığı yolda tüm inancımız ve bağlılığımızla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

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