98. yıldönümde görkemli anma

17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında Konak’ta toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin 98. yıldönümü için düzenlenen anma etkinliklerinin ilki, Konak İktisat Anıtı önünde gerçekleşti. Törenin ardından düzenlenen oturum açılışını yapan Gazeteci, Yazar Sancar Maruflu, “Kongre, dış dünyaya 6 ay önce harpten çıkmış bir ulusun ne hale geldiğini, nasıl geliştiğini de göstermiştir. Atatürk, İzmir’den tüm dünyaya mesajlarını vermiştir” dedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız. Pandeminin ekonomimizdeki zararını en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Çünkü biz Atatürk’ün evlatlarıyız” diye konuştu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, “İktisat Kongresi’nin yıldönümü olmasının yanı sıra Medeni Kanun’un kabul edilişinin de yıldönümü. Ben bir kadın olarak başta Atatürk olmak üzere emek veren herkese, yaşamam, var olmam, ben olmam ve mesleğim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.