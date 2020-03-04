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    HaberlerEge Haberleri AB projelerini büyütecek...
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    04.03.2020 - 00:03 |

    AB projelerini büyütecek...

    Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Hamm Belediyesi ev sahipliğinde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden temsilci ve birçok kuruluşun bir araya geldiği, Türkiye’den de Seferihisar ve Karşıyaka belediyelerinin katıldığı ‘Kabul Töreni’ düzenlendi.

    AB projelerini büyütecek...

    Törende Seferihisar, Karşıyaka ve Hamm şehirleri arasında birlikte gerçekleştirilen yaratıcı çalışmalarla fikir paylaşımı sağlandı. Toplantı sonunda, üç kentte bulunan Çocuk Belediyesi ve gençlik merkezleri üzerinden platform sağlanarak kadın ve çocuk hakları, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma amaçları ana eksen olarak belirlendi.

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