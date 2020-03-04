AB projelerini büyütecek...

Törende Seferihisar, Karşıyaka ve Hamm şehirleri arasında birlikte gerçekleştirilen yaratıcı çalışmalarla fikir paylaşımı sağlandı. Toplantı sonunda, üç kentte bulunan Çocuk Belediyesi ve gençlik merkezleri üzerinden platform sağlanarak kadın ve çocuk hakları, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma amaçları ana eksen olarak belirlendi.