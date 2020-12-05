AB projesinin yürütücüsü Ege Üniversitesi oldu

Koordinatörlüğünü Türkiye’nin yürüttüğü, Akdeniz diyetinin bitkisel proteinlerle ve diğer doğal katkılarla besin değerleri açısından zenginleştirilerek yeni ürünler geliştirilmesini amaçlayan proje, 1 milyon 907 bin 500 euro bütçeden oluşuyor. Projenin Türkiye ayağı da, EÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Ersus’un öncülüğündeki Dr. Ayça Akyüz, Dr. İdil Tekin ve Yüksek Lisans Öğrencisi Zülal Aksoy’dan oluşan ekip tarafından yürütülüyor.

Ekonomiye katkı

Proje ekibini makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bilim insanları, çok uluslu, araştırma geliştirme, inovasyon iş birlikli, disiplinlerarası önemli projelere imza atıyorlar. Üniversitemizin hedeflerinden birisi uluslararası tanınır araştırma üniversitesi olmak. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağına inandığım projede görev alan araştırmacılarımızı tebrik ediyoum” dedi.