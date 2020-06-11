AB temsilcileri Bayraklı’da...

Bu yıl ‘Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ temasıyla hazırlanan program kapsamında 16-22 Eylül günleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.



Hafta boyunca; bisikletle veya yürüyerek işe gelme, eğitim seminerleri, bisiklet turlar, film gösterimleri, arabasız bir gün gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.



220 belediye



Avrupa Birliği temsilcilerinin de katılacağı proje kapsamında, hafta boyunca sürdürülebilir hareketliliğe ilişkin en fazla farkındalığı yaratan belediyelere Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ödül verilecek. Etkinliklere 15 ülkeden 220 belediye katılacak.