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    HaberlerEge Haberleri AB temsilcileri Bayraklı’da...
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    11.06.2020 - 00:02 |

    AB temsilcileri Bayraklı’da...

    Bayraklı Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından her yıl düzenlenen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ için başvuru sürecini tamamladı, projedeki yerini aldı.

    AB temsilcileri Bayraklı’da...

    Bu yıl ‘Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ temasıyla hazırlanan program kapsamında 16-22 Eylül günleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

    Hafta boyunca; bisikletle veya yürüyerek işe gelme, eğitim seminerleri, bisiklet turlar, film gösterimleri, arabasız bir gün gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

    220 belediye

    Avrupa Birliği temsilcilerinin de katılacağı proje kapsamında, hafta boyunca sürdürülebilir hareketliliğe ilişkin en fazla farkındalığı yaratan belediyelere Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ödül verilecek. Etkinliklere 15 ülkeden 220 belediye katılacak.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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