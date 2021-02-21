ABD’de tadım etkinliği

Türkiye’nin gelecek 5 yılda 650 bin ton zeytinyağı rekoltesine ulaşmasının hedeflendiğini belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Bu rekolteye ulaştığımızda yıllık 400 bin ton ihracat yapabilecek konuma yükselmemiz gerekiyor. Zeytinyağı ihracatında en hızlı genişleme sağlayabileceğimiz birkaç ülkeden biri ABD, biz de bugünden önümüzdeki yıllar için çalışıyoruz. Bu çabaların meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Öte yandan Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turquality Projesi kapsamında, ABD’de gıda sektöründeki bazı ithalatçılarla otel ve restoranların satın alma direktörlerine Türk zeytinyağı tanıtıldı. Las Vegas Üniversitesi ve Caesars Entertainment ortaklığında kurulan yenilikçi turizm teknolojileri ve mutfak laboratuvarı bulunan Black Fire İnovasyon Merkezi’nin mutfak etkinlik alanında tadım ve tanıtım etkinliği gerçekleştirilen Türk zeytin ve zeytinyağları, katılımcılardan büyük beğeni topladı.