Abdi İpekçi, Milliyet Ege’yi önermişti

Milliyet Gazete’sinde çalışmak, gazeteciliğe başladığım 1960’lı yıllarda her genç gazetecinin hayaliydi.

Bu hayalime 1976 yılında Almanya’da kavuştum.

Sevgili ağabeyimiz Sami Kohen, seçimleri izlemek üzere Almanya’ya gelmişti.

Orada tanıştık.

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Sami ağabey dönüşünde sık sık beni aramaya ve bölgesel haberleri istemeye başladı.

Bir keresinde, “Seninle artık Almanya muhabirimiz olarak çalışmak istiyorum” dedi ve beni Milliyet’in kadrosuna aldırdı. Sevinçten uçmuştum.

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3 yıl kadar çalıştıktan sonra bir gün Milliyet’in Almanya bürosuna Abdi İpekçi geldi ve orada tanışma fırsatı buldum.

Abdi Bey ayrıldıktan 15 gün sonra acı bir cinayete kurban gittiğini öğrendik.

Ölmeden bir gün önce arkadaşlarına, “Emekli olmak isteyen İsmail Sivri’nin yerine birisi buldum” demiş ve Milliyet Ege Temsilciği için benim adımı vermiş.

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Daha sonra Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilen Turhan Aytul beni Milliyet Ege Temsilciliği’ne atadıklarını bildirdi.

Hayalim gerçek olamayacak kadar güzel bir şekilde gerçekleşmişti.

16 yıllık Milliyet Ege Temsilciliği’nden 1994’te emekliye ayrıldım.

Milliyet’i uzunca bir süre, Ege Bölgesi’nde temsil etmiş olmanın mutluluğunu şu an bu satırları yazarken bile içimde taşıyorum.

Gazetecilik hayallerimin gerçekleşmesini sağlayan Milliyet’e daha çok uzun yıllar başarı diliyorum.- NURETTİN TEKİNDOR