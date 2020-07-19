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    HaberlerEge Haberleri ABD’nin ek vergi kararı geçersiz
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    19.07.2020 - 00:03 |

    ABD’nin ek vergi kararı geçersiz

    İki yıl süren mücadele sonucu Trump’ın girişimini bertaraf ettiklerini belirten Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz” dedi

    ABD’nin ek vergi kararı geçersiz

    ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın 2018’de Türkiye’den ithal edilen çeliğin ek gümrük vergisi oranını yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltme kararının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

    Mayıs 2019’da Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uygulanan ilave vergilerin yüzde 50’den yüzde 25’e düşürüldüğünü ancak hem ABD’li ithalatçılar, hemde Türk ihracatçıların bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için mahkemeye başvurduklarırnı belirten Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, şöyle konuştu:

    “İki yıl boyunca küresel ölçekte verdiğimiz mücadele sonucu Türkiye’nin lehine sonuç çıktı. Türk çelik ihracatçılarımızın bu konuyu sahiplenmesi ve diğer ülkelerle eşit şartlarda rekabet ortamının oluşması neticesinde iyiye doğru bir gidişin başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin yerini bundan daha olumlu gelişmelere bırakıp, ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması beklentimizdir. “

    ‘Yüzde 75 oranında kayıp’

    Ekonomik savaştan değil, küresel ticarette adil ve sürdürülebilir bir sistemden yana olduklarını sözlerine ekleyen Ertan, “Bu hak ihlaline tepkisiz kalmamız düşünülemezdi. 2017’de ABD’ye 1 milyar 115 milyon dolar, 2018’de 896 milyon dolar, 2019’da ise 271 milyon dolar çelik ihracatı gerçekleştirdik. 2017’den 2019’a kadar olan dönemde çelik ihracatımız yüzde 75’lik kayba uğradı. Bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini düşünmekteyiz” dedi.

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