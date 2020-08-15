15.08.2020 - 00:00 |
Abdülhamit de Altay’a veda etti
Altay’da geçen sezon devre arasında Fatih Karagümrük’ten transfer edilen stoper Abdülhamit Yıldız, siyah beyazlı kulüpten ayrıldı.
Tecrübeli savunmacı ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, “Büyük Altay’dan ayrılmış bulunmaktayım. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu’na kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarımıza teşekkür ederim. Terimin son damlasına kadar bu formanın hakkını vermeye çalıştım. Hakkınızı helal edin” ifadelerine yer verdi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.