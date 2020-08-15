Abdülhamit de Altay’a veda etti

Tecrübeli savunmacı ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, “Büyük Altay’dan ayrılmış bulunmaktayım. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu’na kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarımıza teşekkür ederim. Terimin son damlasına kadar bu formanın hakkını vermeye çalıştım. Hakkınızı helal edin” ifadelerine yer verdi.