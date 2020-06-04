Abdülkerim’in talibi çok

Geçen sezon Denizlispor’la Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan, bu sezon da aynı mutluluğu Altay’da tatmak isteyen 25 yaşındaki defans oyuncusu için Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor’un nabız yokladığı belirtildi. Konyaspor’la 2022’ye kadar sözleşmesi olan Abdülkerim önümüzdeki sezon kulübü tarafından değerlendirilmezse Süper Lig’den bir takım tercih edecek. Altay’ın bu sezon ilk 2’den ya da Play Off’tan Süper Lig’e çıkması halinde Abdülkerim’i bir kez daha kiralama şansı kazanacağı bildirildi.