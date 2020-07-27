Ablası sayesinde yaşama tutundu

Geçen yıl lösemi tanısı konan Furkan, ablasından ilik nakli olduğu günleri bir mektupla anlattı, “Bana kucak açan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

23 Haziran 2019, bugün 16 yaşında olan Furkan’ın yaşamında bir dönüm noktası oldu. Halsizlik ve bayılma gibi şikâyetler üzerine babası tarafından götürüldüğü İstanbul’daki bir hastanede kan sayımları sonuçlarına bakıldı. Bir hafta orada kaldı, 3 gün de yoğun bakımda diyalize alındı. Buradan başlayarak, zor günlerini, tedavisini üstlenen doktor, hemşire, LÖSEV personeli ve bağışçılarına teşekkürü amaçlayan bir mektupla anlatan Furkan, kendisini yeniden yaşama bağlayan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’yle annesinin yaptığı araştırma sonucu tanıştıklarını belirtiyor.

‘Mutluluktan ağlamışlar’

Furkan, 16 Mart 2020’de ablasından alınan ilikle nakil oldu ve yaklaşık 1.5 ay sonra da ayakta tedavisi başladı. İstanbul’daki hastanedeyken başvurdukları LÖSANTE’den kısa sürede dönüş yapıldığını kaydeden Furkan, “O an annem ve ablam birbirlerine sarılarak mutluluktan ağlamış” dedi.

LÖSANTE Hastanesi’nin sağladığı olanakların sağlığına kavuşmasında önemli rolü olduğunu belirten Furkan, hemşire ve doktorların, tüm personelin, tedavinin yanı sıra lösemiyle mücadele edenlerin hayallerini de gerçekleştirdiklerini kaydetti. Hastalığını öğrendikten bir süre sonra tedavisiyle ilgili bir kısa film hazırlamak istediğini belirten Furkan, “Sosyal Hizmetler yardımcı oldu ve kısa filmimi çektik. Bana, ‘İleride istersen bizimle çalışabilirsin’ dediler” diye sürdürdü sözlerini. Furkan, kimsenin uzun süre kalmadığı hastanenin, Ankara’da kalacak yerleri olmadığı için kendilerine yardımcı olduğunu da dile getirdi. Yaklaşık 1,5 aydır evde olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Furkan, sağlığının iyi olduğunu vurguladı, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer’e teşekkür etti.

Arkadaş gibiydiler

Furkan, duygu dolu mektubunda şu satırlara yer verdi: “LÖSEV, bize Lösemili Çocuklar Köyü’nde konaklayacak bir ev verdi. İhtiyacımız olan tüm eşya vardı ve her öğün yemeğimiz çıkıyordu. Tedavimin iyi gitmesinde hastanenin payı çok fazla. Hemşireler güler yüzlü olmasaydı kan veresim bile gelmezdi. Ağladım, güldürmeye çalıştılar, mutluluğumu paylaştılar.”