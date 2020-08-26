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    HaberlerEge Haberleri AB’nin projelerine uyum dışsatımcının yararına olacak
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    26.08.2020 - 07:00 |

    AB’nin projelerine uyum dışsatımcının yararına olacak

    Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği online video konferansta Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın katılımıyla AB’nin 2027 yılına kadar sürecek yeni döneminde Türkiye’nin yararlanacağı programlar ve proje hibeleri konuşuldu.

    AB’nin projelerine uyum dışsatımcının yararına olacak

    Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği online video konferansta Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın katılımıyla AB’nin 2027 yılına kadar sürecek yeni döneminde Türkiye’nin yararlanacağı programlar ve proje hibeleri konuşuldu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, AB pazarının Türkiye’nin ihracatının yüzde 50’sini kapsadığını bu yüzden sıfır gümrükle ihracat ve ithalatın çok önemli olduğunu söyledi. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat’ının da birçok fırsat barındırdığını anlatan Eskinazi, “Artık sürdürülebilirlik ve geri dönüşümle ilgili firmalar ve hükümetler arası işbirlikleri göreceğimiz, buna dahil olmayan ülkelere ise ticarette sınırlama getirilebileceği bir döneme giriyoruz. Firmalarımızın programlar da yer alması, beşeri sermayelerine katkı sağlayıp uluslararası başarıda etkili olacak” dedi.

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