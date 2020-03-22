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    HaberlerEge Haberleri ‘Aç kalmalarına izin veremeyiz’
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    22.03.2020 - 00:03 |

    ‘Aç kalmalarına izin veremeyiz’

    ‘Aç kalmalarına izin veremeyiz’

    Gaziemir Belediyesi, salgın karşısında yurttaşların evlerinde kalması çağrısı sonrası sokak hayvanlarının aç kalma riskine karşı mama dağıtımını artırdı. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında sokak hayvanları için elindeki stoklar kapsamında mama ve su dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Halil Arda, “Bizler eve kapanırken onlar sokakta yalnız kalmasın diye onlara mama ve suyu ihmal etmiyoruz. Onları bu zor günlerde aç kalmasına izin veremeyiz” diye konuştu.

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