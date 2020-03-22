22.03.2020 - 00:03 |
‘Aç kalmalarına izin veremeyiz’
Gaziemir Belediyesi, salgın karşısında yurttaşların evlerinde kalması çağrısı sonrası sokak hayvanlarının aç kalma riskine karşı mama dağıtımını artırdı. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında sokak hayvanları için elindeki stoklar kapsamında mama ve su dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Halil Arda, “Bizler eve kapanırken onlar sokakta yalnız kalmasın diye onlara mama ve suyu ihmal etmiyoruz. Onları bu zor günlerde aç kalmasına izin veremeyiz” diye konuştu.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.