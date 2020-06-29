Acar ile Mutlu, Korona Günlükleri’nde

Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Korona Günlükleri’ etkinliğinin bu haftaki konukları Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Senem Demirel Acar ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ağırlayacak. Bugün saat 16.00’da başlayacak etkinlikte Acar, can dostların durumu ve yapılması gerekenleri anlatacak. Mutlu da, esnafın yaşadıkları soruna değinecek, çözüm önerilerini ve İESOB’un girişimlerini paylaşacak. Etkinlik belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.