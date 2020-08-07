‘Acele etmeyeceğiz’

Birçok adayla görüştüklerini ifade eden Fırat, “Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Elbette listemizde olup temasa geçtiğimiz isimler var. Ancak hiç kimseyle bir anlaşma yok. Kamp tarihine kadar hoca sorunumuzu çözeceğiz. Camiamıza layık, Denizlispor’u iyi yerlere getirecek bir isimle imza atacağız. Ancak şu anlık adı geçen adaylarımızla bir anlaşma söz konusu değil” diye konuştu.