BİST98.1802,01 EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Açık ara öndeyiz’
    ABONE OL
    18.04.2020 - 00:06 |

    ‘Açık ara öndeyiz’

    AK Parti İzmir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı ve İlçe Başkanları Toplantısı, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli başkanlığında telekonferansla yapıldı.

    ‘Açık ara öndeyiz’

    İzmir’de koronavirüsle ilgili yardım kampanyaları ile İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarının faaliyetlerini anlatan Sürekli, “Kaymakamlıklarımızın Vefa Destek Grupları, ihtiyaç sahiplerine, yardım dağıtımını sürdürüyor. Bugün ve yarınki sokağa çıkma yasağında, aynı sorumluluk ve görevle vatandaşların ihtiyaçları yerine getirilecek” dedi.

    Türkiye’nin sağlık sisteminin virüsle mücadelede büyük önem taşıdığını söyleyen Kerem Ali Sürekli, “Sağlık sistemimizin dünyada önde gelen, Avrupa’da da ilk 3’te olduğunu biliyordum. Ama bu pandemide gördük ki, biz Avrupa’dan açık ara öndeyiz. İzmir’de de, başarılı bir şekilde pandemi sürecini İl Sağlık Müdürlüğümüz yürütüyor. Hastane ne yoğun bakım ünitelerimizde bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

    Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
    daha fazla video için
    Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

    Son dakika | 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    Tarihler belli oldu! THY, Türk vatandaşlar için ABD'ye özel sefer düzenleyecek

    Tarihler belli oldu! THY, Türk vatandaşlar için ABD'ye özel sefer düzenleyecek

    Sıradaki Haber