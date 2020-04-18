İzmir’de koronavirüsle ilgili yardım kampanyaları ile İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarının faaliyetlerini anlatan Sürekli, “Kaymakamlıklarımızın Vefa Destek Grupları, ihtiyaç sahiplerine, yardım dağıtımını sürdürüyor. Bugün ve yarınki sokağa çıkma yasağında, aynı sorumluluk ve görevle vatandaşların ihtiyaçları yerine getirilecek” dedi.

Türkiye’nin sağlık sisteminin virüsle mücadelede büyük önem taşıdığını söyleyen Kerem Ali Sürekli, “Sağlık sistemimizin dünyada önde gelen, Avrupa’da da ilk 3’te olduğunu biliyordum. Ama bu pandemide gördük ki, biz Avrupa’dan açık ara öndeyiz. İzmir’de de, başarılı bir şekilde pandemi sürecini İl Sağlık Müdürlüğümüz yürütüyor. Hastane ne yoğun bakım ünitelerimizde bir sıkıntımız yok” diye konuştu.