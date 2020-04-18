18.04.2020 - 00:06 |
‘Açık ara öndeyiz’
AK Parti İzmir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı ve İlçe Başkanları Toplantısı, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli başkanlığında telekonferansla yapıldı.
İzmir’de koronavirüsle ilgili yardım kampanyaları ile İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarının faaliyetlerini anlatan Sürekli, “Kaymakamlıklarımızın Vefa Destek Grupları, ihtiyaç sahiplerine, yardım dağıtımını sürdürüyor. Bugün ve yarınki sokağa çıkma yasağında, aynı sorumluluk ve görevle vatandaşların ihtiyaçları yerine getirilecek” dedi.
Türkiye’nin sağlık sisteminin virüsle mücadelede büyük önem taşıdığını söyleyen Kerem Ali Sürekli, “Sağlık sistemimizin dünyada önde gelen, Avrupa’da da ilk 3’te olduğunu biliyordum. Ama bu pandemide gördük ki, biz Avrupa’dan açık ara öndeyiz. İzmir’de de, başarılı bir şekilde pandemi sürecini İl Sağlık Müdürlüğümüz yürütüyor. Hastane ne yoğun bakım ünitelerimizde bir sıkıntımız yok” diye konuştu.
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