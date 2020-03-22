22.03.2020 - 00:01 |
Açıkta ekmek satışı yasak
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sosyal medya hesaplarından açıkta ekmek satışının yasaklandığını açıkladı.
Başkan Ergin, “Ekmekler müşterinin temas edemeyeceği ve ulaşamayacağı bir banko arkasında ya da kilitli ekmek dolabında tutularak, satış görevlisi tarafından poşet içinde müşteriye teslim edilecek. Müşterilerin ekmeklere dokunmasına ve bu surette satışa göz yuman esnaflar hakkında işlem yapılacak” dedi.
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