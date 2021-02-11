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    HaberlerEge Haberleri Açıkta kömür satan işletmelere izin yok
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    11.02.2021 - 00:02 |

    Açıkta kömür satan işletmelere izin yok

    Havaların soğumasıyla birlikte Bergama’da kömür satışı yapan işyerlerine denetimler sıklaştı.

    Açıkta kömür satan işletmelere izin yok

    Açıkta kömür satışı yapılmaması uyarısında bulunuldu, işletmelerin ruhsatları kontrol edildi. Başkan Hakan Koştu, “Özellikle soğuk günlerde ilçemizde hava kirliliği tehlikeli seviyelere kadar çıkabiliyor. Bu tehlikenin önüne geçebilmek için bir yandan doğalgazın kullanımının yaygınlaşması için çaba harcıyoruz, açıkta kömür satışı yapılmaması içinde denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

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