Acil 15 bin konut!

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, 17 Ağustos 1999 büyük yıkımın ardından, 30 Ekim’de meydana gelen, İzmir’in Bornova ve Bayraklı ilçesini olumsuz etkileyen, 117 kişinin ölümüne, 1033 kişinin yaralanmasına ve 107 yurttaşın enkazdan kurtarıldığı 6.6. büyüklüğündeki depreminin, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha çok net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Yıllardır sık sık dile getirilmesine, çok sayıda uyarıcı, ciddi açıklama yapılmasına rağmen, dönüşümün hayata geçirilmemesine tepki gösteren Aslan, “Son yıkımın İzmir merkezindeki zemin ve bina yapısının ne kadar sağlıksız olduğunu gözler önüne serdi” dedi.

Aslan, bu durumun çok önemli sebep-sonuç ilişkilerini ortaya koyduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Vatandaş, satın aldığı veya kiraladığı konutların mutfak dolapları ve seramiklerin renkleri ile değil; binanın kimliğiyle inşaatı yapan firmanın geçmişiyle ilgilenmeli. Halk, Covid-19 salgınında yaşanılan sıkıntıdan dolayı müstakil eve yönelmeye başladı. Aslında yapılması gereken, yavaş yavaş buzdolabına kaldırılmakta olan deprem ve dönüşüm İzmir’in gündeminden düşmemesinin sağlanması.”

‘Yapılaşmaya yön verilmeli’

“İzmir, aldığı göç, nüfus artışı, sosyal yetersizlikler, ekonomik nedenler ve özellikle deprem odaklı afetler sebebiyle sağlık ve güven içinde oturabilecekleri dönüşüm hamlesine hiç zaman kaybetmeden başlamalı” diyen Ege-Koop Genel Başkanı, “Merkezi ve yerel yönetimlerin bazı yatırımları askıya alarak bu konuya öncelik vermesi gerekir. 30 Ekim depreminden sonra şu ana kadar yıkılan 243 binadan oluşan 7 bin 158 bağımsız konut dışında, risk arz eden orta hasarlılar da göz önüne alınarak, yaklaşık 15 bin konutluk yeni yaşam alanı yapılmalı. Şehir merkezinde ova üzeri yapılaşmaların en kısa sürede yeni uydu kentlere taşınması da şart oldu artık.” Bu arada kiralık ve satılık ev fiyatlarının ikiye katlandığını, taşınma, tamirat ve tadilat maliyetlerinin yüzde 50’inin üzerinde arttığını söyleyen Aslan, “Yıllardır Ege-Koop olarak İzmir’in öncelikli sorununun deprem ve sağlıklı dönüşüm olduğunu söylüyoruz. Bilim insanları da aynı görüşte. Ne merkezi yönetim ne de yerel yönetim, olayın ciddiyetinin farkına varamadı, uyarıları ciddiye almadı. Şimdi, sormak gerekir; 25-30 saniyede bu kadar insanımızı kaybetmemizin, çocuklarımızın öksüz, birçok kişinin sakat, bunca vatandaşın kış-kıyamet günü çadırda yaşamak zorunda kalmasının, on binlerce insanın maddi zarara uğramasının sorumlusu kim?” diye konuştu.

‘Özfatura incelenmeli’

Aslan, dönüşüm konusunun yeniden ele alınması gerektiğini, sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilebilmesi için yıkılıp, yeniden yapılmasını, bunun için projeler üretilmesini ve uygulanmasını istedi, “İzmir’de Burhan Özfatura döneminde yapılan EVKA’lar ve Ege-Koop’un İzmir’in 12 ilçesinde gerçekleştirdiği uydu kentler incelendiğinde, konutların hangi zeminlere yapıldığına iyi bakılmalı” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, “binalarının depreme karşı dayanıklılığının test edilmesi için” başvuru yapanların testlerden memnun kalmadığını belirten Aslan, “Farklı farklı sonuçlar kafaları karıştırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi hiç zaman kaybetmeden İzmir’in dörtbir yanına yeni uydu kentlerin yapılabileceği Hazine arazilerini imara açmalı. 30 yıl sonra İzmir’in nüfusu 8 milyon civarında olacak” diye konuştu.

‘Etkin denetim ve Deprem Master Planı kaçınılmaz’

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, siyasi partilere de bir çağrı yaptı, “Bundan sonraki süreçte, milletvekillerinden belediye başkanlarına, il başkanlarından ilçe başkanlarına kadar tüm partilerin ileri gelenlerinin acil şekilde ‘Deprem/Kentsel Dönüşüm’ konusunda ortak toplantı düzenlemeli. İzmir’deki felaket bir kez daha göstermiştir ki; deprem değil, kontrolsüz inşa edilen, mühendislik hizmeti almamış, zemini çürük binalar can ve mal kaybına neden oldu. Yapı denetim sistemi acil gözden geçirilmeli ve yapı denetim şirketlerine daha çok sorumluluk verilmeli. Kısa sürede üniversitelerimizle, meslek odalarımızla işbirliği yapılarak, kentin fay hatları bilimsel olarak ortaya konulmalı. İzmir’de 17 fayın hareketli olduğu unutulmamalı” uyarısı yaptı.