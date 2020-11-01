Acil dönüşüm!

İzmirli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. İzmir’de deprem gerçeğiyle yaşamanın öğrenilmesini gerektiğini belirten iş dünyası temsilcileri, kentsel dönüşüm çalışmalarının hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Kentsel dönüşüm hayati önemdedir. İzmir’i bu anlamda öncelikli olarak dönüştürmek, depremin sadece birer sarsıntı olarak kabul görüleceği bir kent yapısı yaratmak zorundayız.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Can kayıpları ve yıkılan bina haberleriyle depremle yaşadığımız korkuya bir de büyük üzüntü eklendi. Kentsel dönüşümün en birincil önceliğimiz olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Bu konuyu yaralarımızı sardıktan sonra kentin gündemine taşımamız şart.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran:Yaralarımızı sardıktan sonra İzmir ve deprem üzerine şehrin tüm kurumları ve STK’lar olarak beraber bir çalışma içine girmemiz gerekiyor. İzmirimize geçmiş olsun.

Deprem konferansı

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: Deprem bu ülkenin birincil önceliği olmalı ve deprem kuşağında yer alan tüm kentlerimiz bu konuda acil olarak çalışma yapmak zorundadır. Merkezi hükümet de bu konuda özellikle kentsel dönüşümü teşvik edici önlemler almalı.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: Kentsel dönüşümü teşvik edici düzenlemeler ulusal bazda yapılmalı ve kentin mülki amirleri ve kurumları ile beraber sivil toplum kuruluşları ortaklaşa bir İzmir ve Deprem Konferans düzenlemelidir. Özellikle deprem sonrası kentin toplanma alanlarının kısıtlılığı, trafiğin kilitlenerek ambulansların bile trafikte sıkıştığını gördük. Bu da demektir ki deprem sonrası kentlinin nasıl davranması gerektiği konusunda da çalışma yapılması şart.

Yapı stoku az

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: Deprem kuşağındaki kentimizin yapı stoku ne yazık ki istendiği kadar güçlü değil. Bu konuda kentin birinci önceliği deprem ve kentsel dönüşüm olmalıdır. Deprem sonrası gündemi buna göre belirlemek, eski binaların dönüşebilmesi için bina sahiplerini teşvik edici düzenlemelerin tekrardan yapılması gerekmekte.

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: Böylesi bir doğal afet karşısında eli kolu bağlı kalan insanoğlunun yapacağı tek şey, içine girdikleri binaları depremde yıkılmayacak şekilde yapmak olmalıdır. İzmir de bu konuda çalışma yapmalı ve eski binaları hızla dönüştürerek depreme dayanıklı hale getirilmelidir.